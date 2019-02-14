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Депутаты Госдумы рассказали коллегам "всю правду" о суверенном интернете

, ИА "Амител"
"По меньшей мере эта дрянь может потребовать 20 млрд рублей", – негодует депутат
Депутат уверен, что этот закон – диктатура 'олигархиата' / Фото: кадр из видео

Депутат уверен, что этот закон – диктатура "олигархиата" / Фото: кадр из видео

Депутат Госдумы Сергей Иванов на заседании в парламенте в день принятия в первом чтении законопроекта об изоляции российского сегмента интернета рассказал, как он отметил, всю правду о том, для чего это на самом деле. Видео выступления опубликовано на YouTube.

Во вторник, 12 февраля, Госдума в первом чтении приняла законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Поддержали инициативу 334 депутата, против – 47. Примечательно, что негативное мнение о предлагаемом варианте осуществления суверенного Рунета сложилось у представителей всех парламентских фракций, кроме "Единой России".

"Автор законопроекта господин Клишас сказал, что по меньшей мере эта дрянь может потребовать 20 млрд рублей. Это по меньшей мере", – сказал Иванов. После его коллега и вовсе озвучил сумму в 134 млрд.

"Вы видели такое правительство, которое жалеет копейки, но выделяет бесконечное количество миллиардов. Нас все время пугают, что злые супостаты отключат нас от интернета. Просто здравый смысл включите. Ваш дом могут отключить от электричества. На кой спрашивается вам вешать замки на все розетки и выключатели, как вы этому помешаете? Да никак! Бред сивой кобылы. Госдума должна была поставить вопрос о снятии этого законопроекта с рассмотрения! Этот законопроект категории "Г", – отметил Иванов в своем выступлении.

"У нас была диктатура пролетариата. Теперь у нас диктатура "олигархиата". Но любая диктатура терпеть не может, когда указывают на ошибки. Она предпочитает закрыть глаза всем тем, кто говорит, что не правы. Вот этим сейчас и занимаются. Это никакого отношения к отключению России от интернета даже близко не имеет", – заключил Иванов.

Далее выступил его коллега: "Государственная дума легализует очень многие антинародные законы. Реализация данного законопроекта потребует около 134 млрд рублей из бюджета РФ. Но вы знаете, в нашей стране все проблемы решаются двумя способами: запретить и за счет граждан. Это в любом случае ляжет на плечи наших граждан". После парламентарию отключили микрофон.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.02.2019 12:06
- гость -

собаки лают, караван идет

0  0
14.02.2019 12:10
- гость -

12-06, отойди от каравана.

0  0
14.02.2019 12:19
- гость -

Кто пустил адекватного депутата в думу? Кстати, годовой бюджет Барнаула что-то около 10 млрд руб.

0  0
14.02.2019 12:30
- гость -

Правильные мысли не популярны в госдуме.

0  0
14.02.2019 12:54
- гость -

депутаты от ЛДПР выполняют роль свистка. шума много, пользы никакой.

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