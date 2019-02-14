Министр культуры Алтайского края вошла в состав рабочей группы Госсовета России по направлению "Культура", – сообщили в пресс-службе профильного регионального ведомства.

Во главе рабочей группы находится губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Первое заседание данной структуры запланировано на 18 февраля.

В состав группы включены такие именитые деятели культуры и искусства, как Юрий Башмет, Зураб Церетели, Михаил Пиотровский, Илзе Лиепа, Александр Калягин и другие.

Данная структура будет профилироваться на подготовке материалов и предложений к заседаниям Государственного совета, анализом и оценкой результатов реализации региональных проектов, выявлением и распространением лучших региональных практик государственного и муниципального управления.