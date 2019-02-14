В Петрозаводске охранник больницы спустил с уличной лестницы привезенного на скорой пациента, сообщает НТВ.
Видео опубликовал в Сети местный житель Денис Щербаков, который стал очевидцем инцидента. Он рассказал, что обратился к охраннику, но тот ему ответил, что такой пациент "им не нужен" и "если умрет, то ничего страшного".
Ставшие свидетелями разговора пациенты подтвердили, что больного привезли на скорой, регистратура начала оформление, однако к мужчине подошел охранник, подхватил и выбросил на улицу. По версии же охраны, мужчина ругался в холле больницы, после чего ему просто предложили покинуть помещение.
Денис пригрозил вызвать полицию, после чего охранник спрятался, а после покинул свой пост.
"Через две минуты прибежала медсестра, стала говорить, что медики ничего не знали про этого больного и во всем виновата охрана. Пациента посадили в кресло-каталку и увезли. Приехала полиция, все записали, попросили меня не удалять видео", – рассказал Денис.
Как сообщает РИА "Новости", в руководстве медучреждения рассказали, что в больнице назначена внутренняя проверка. "В руководстве частного охранного предприятия нас заверили, что с охранником будет расторгнут контракт", – также отметили в администрации больницы. В МВД Карелии сообщили, что проводят проверку.
Комментарии
алкашей и нарков лечить только платно .бухих вообще не лечить !
14.02.2019 13:02
- гость -
Хотелось бы на тебя посмотреть, когда тебя бухенького "переклинет", не дай Бог...
Даже если и пьяный, но он же человек!
С таким раскладом завтра кривых и хромых надо будет вышвыртвать... Останутся только здоровые и трезвые!
если бухаешь, запрись и не выходи из дома ну подохнешь всем только легче
14.02.2019 13:15 Как правило, привозят тех, кто бухнул, но в целом по жизни практически не бухает. К примеру, вопреки расхожему мнению с тем же панкреатитом залетает меньше алкашей. От алкоголя в принципе помирает гораздо больше практически непьющих людей, причем как правило во сне, нежели регулярно употребляющих алкоголь. Самое смешное, при вскрытии тела алкоголиков нередко встречаются случаи, когда они умудрялись долго и спокойно жить при уже серьезных изменениях в тканях и органах.
Вот так и получается, что гораздо больше вероятность того, что именно вас, пьющего исключительно по крупным праздникам, доставят в больницу пьяненьким. В то время, как ваш сосед будет спокойно бухать по отрывному календарю. А там уже по вашему же принципу... скинуть вас с лестницы да хрен с ним, мол, иди домой бухай себе дальше)))
не жалко алкашей, не жалко наркоманов
14.02.2019 13:02
- гость -
14.02.2019 13:15
- гость -
14.02.2019 13:46
- гость -
О школоло пришло домой.
Про бухлишко знаете только от очередного бойфренда мамки.
Нука уроки учить , а то прийдёт бухнет и сику надерёт а потом и в угол поставит.