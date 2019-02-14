В Петрозаводске охранник больницы спустил с уличной лестницы привезенного на скорой пациента, сообщает НТВ.

Видео опубликовал в Сети местный житель Денис Щербаков, который стал очевидцем инцидента. Он рассказал, что обратился к охраннику, но тот ему ответил, что такой пациент "им не нужен" и "если умрет, то ничего страшного".

Ставшие свидетелями разговора пациенты подтвердили, что больного привезли на скорой, регистратура начала оформление, однако к мужчине подошел охранник, подхватил и выбросил на улицу. По версии же охраны, мужчина ругался в холле больницы, после чего ему просто предложили покинуть помещение.

Денис пригрозил вызвать полицию, после чего охранник спрятался, а после покинул свой пост.

"Через две минуты прибежала медсестра, стала говорить, что медики ничего не знали про этого больного и во всем виновата охрана. Пациента посадили в кресло-каталку и увезли. Приехала полиция, все записали, попросили меня не удалять видео", – рассказал Денис.

Как сообщает РИА "Новости", в руководстве медучреждения рассказали, что в больнице назначена внутренняя проверка. "В руководстве частного охранного предприятия нас заверили, что с охранником будет расторгнут контракт", – также отметили в администрации больницы. В МВД Карелии сообщили, что проводят проверку.