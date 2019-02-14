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Новости

Чиновница на Алтае получала деньги за руководство закрытым клубом

, ИА "Амител"
Женщину признали виновной в мошенничестве
Суд приговорил ее к условному сроку / Фото: tvc.ru

Суд приговорил ее к условному сроку / Фото: tvc.ru

Представительница одного из подразделений власти Советского района Алтайского края признана виновной в мошенничестве – женщина получала деньги за руководство клубом, который по факту не функционировал.

Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстала ведущий специалист Централизованной бухгалтерии Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Советского района Алтайского края.

Отмечается, что она ежемесячно, получая табели учета рабочего времени, используя свое служебное положение, вносила в них заведомо недостоверные сведения о якобы выполненных ею обязанностях по совместительству на должности заведующей клубом одного из поселков. При этом женщина знала, что клуб не функционирует.

"На протяжении двух лет сотрудники Управления Федерального Казначейства по Алтайскому краю формировали платежные поручения, на основании которых зачисляли денежные средства по заявкам, которые направляла подсудимая, ставив электронно-цифровые подписи от имени главы администрации. Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием было похищено более 100 тысяч рублей денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию", – добавляют в прокуратуре.

Обвиняемая возместила ущерб в полном объеме на стадии предварительного следствия.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде условного лишения свободы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.02.2019 11:28
- гость -

а сколько таких осталось в Алтайском крае?

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14.02.2019 12:01
- гость -

"первое правило клуба: никому не рассказывать о клубе"

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14.02.2019 12:21
Зануда

я правильно поняла- тётенька получала в месяц порядка 4 тысяч??? и ни у кого в голове не тренькнуло, что эти деньги шли ну явно не обогащение (уж очень велика сумма), а на скрепки/папки/хознужды????

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14.02.2019 12:31
- гость -

14.02.2019 12:21
Зануда

Зануда, вы смешная прямо.

Вы думаете заведующими сельскими клубами получают большие зарплаты? Как раз эти 4 т.р. они и получают.

П.С. Не скрепки, а скрепы. Деньги пошли на скрепы.

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