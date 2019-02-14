Представительница одного из подразделений власти Советского района Алтайского края признана виновной в мошенничестве – женщина получала деньги за руководство клубом, который по факту не функционировал.

Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстала ведущий специалист Централизованной бухгалтерии Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Советского района Алтайского края.

Отмечается, что она ежемесячно, получая табели учета рабочего времени, используя свое служебное положение, вносила в них заведомо недостоверные сведения о якобы выполненных ею обязанностях по совместительству на должности заведующей клубом одного из поселков. При этом женщина знала, что клуб не функционирует.

"На протяжении двух лет сотрудники Управления Федерального Казначейства по Алтайскому краю формировали платежные поручения, на основании которых зачисляли денежные средства по заявкам, которые направляла подсудимая, ставив электронно-цифровые подписи от имени главы администрации. Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием было похищено более 100 тысяч рублей денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию", – добавляют в прокуратуре.

Обвиняемая возместила ущерб в полном объеме на стадии предварительного следствия.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде условного лишения свободы.