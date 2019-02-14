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Westminster Kennel Club Dog Show – одна из самых крупных международных выставок собак – в 14-й раз прошла в Нью-Йорке. В двухдневном мероприятии приняли участие 2800 собак 203 пород из 14 стран. Обладателем титула Best in Show стал фокстерьер по кличке Король, сообщает Reuters. Вместе с хозяином его питомец будет участвовать в разных телешоу и интервью.

Как прошел самый старейший конкурс красоты собак, смотрите в нашей фотоленте.