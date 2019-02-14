Фото: TASS

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) наградила лучших спортсменов по итогам 2018 года, торжественная церемония состоялась во время чемпионата России в помещении в Москве 13 февраля.

По итогам прошедшего сезона в номинации "Лучший спортсмен" вновь победил барнаулец Сергей Шубенков, установивший летом на турнире в Венгрии рекорд России на дистанции 110 м с барьерами (12,92 секунды), а также ставший лучшим в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе и на Континентальном кубке IAAF в Остраве.

В номинации "Лучшая молодая спортсменка" 2018 года была награждена еще одна представительница Алтайского края, а именно 18-летняя бегунья Полина Миллер. В июле она стала пятой в финале бега на 200 метров на юниорском чемпионате мира в финском Тампере, а затем выиграла взрослый чемпионат страны в беге на 400 метров, показав отличное время – 51,82 сек. На чемпионате Европы в Берлине спортсменка остановилась на полуфинальной стадии с личным рекордом – 51,65 сек. К слову, тренируется девушка у Надежды Клевцовой, у которой в свое время занимался и сам Сергей Шубенков.

"Лучшей спортсменкой" 2018 года стала Мария Ласицкене (прыжки в высоту), победившая в этом году на 25 турнирах, среди которых чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, чемпионат Европы в Берлине и Континентальный кубок ИААФ. Кроме этого, она в третий раз первенствовала в финале "Бриллиантовой лиги" – престижного турнира под эгидой ИААФ.

В номинации "Прорыв года" был отмечен Тимур Моргунов (прыжки с шестом). На чемпионате Европы в Берлине россиянин преодолел рекордную для себя высоту – 6 м, уступив только талантливому шведскому легкоатлету Арману Дюплантису.