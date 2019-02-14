Волна тепла надвигается на Алтайский край – к выходным столбики термометров в регионе местами достигнут отметки 0 градусов.

По информации алтайского Гидрометцентра, ночь на пятницу, 15 февраля, выдастся весьма холодной. В регионе будет -15...-20 градусов, а местами температура опустится до -27 градусов.

Однако уже днем в крае будет -5...-10 градусов. В регионе будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Днем в субботу, согласно информации синоптиков, станет еще теплее. В крае будет -1...-6 градусов. При этом по мере потепления в западных и северных районах прогнозируется небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Местами поднимется ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Согласно предварительным данным, в последующие несколько суток в крае местами температура воздуха может преодолеть отметку 0 градусов, в предгорьях ожидается потепление вплоть до +4 градусов.