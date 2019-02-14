Уголовное дело возбудили в Барнауле в связи с загрязнением реки Пивоварки, которая в августе прошлого года поменяла цвет и стала мутно-молочной.

Как сообщили в краевой прокуратуре, делопроизводство открыто по части 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").

Установлено, что 15 августа прошлого года Пивоварка изменила цвет на мутно-молочный. Это было связано с попаданием в нее загрязняющих веществ. Местом выхода жидких стоков является сеть ливневой канализации от улицы Малахова.

Исследования показали, что в образцах отобранных проб воды содержатся в превышающих предельно допустимых концентрациях титан, фосфат-ионы, СПАВ (АПАВ), алюминий и нефтепродукты.

"Названные химические вещества представляют опасность для жизни и здоровья человека, поскольку ведут к токсическому отравлению, относятся к нейротоксичным и иммунотоксичным элементам и вызывают необратимые изменения в организме, причиняют вред окружающей природной среде", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

В рамках расследования будут установлены лица, ответственные за нарушение правил обращения с отходами, допустивших их сброс в водный объект.

Отметим, что Пивоварка в Барнауле в последние годы меняла свой цвет не единожды.