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Молочная река: криминал нашли в загрязнении Пивоварки в Барнауле

, ИА "Амител"
В случившемся усмотрели нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
Ранее Пивоварка уже неоднократно меняла свой цвет / Фото: altaipriroda.ru

Ранее Пивоварка уже неоднократно меняла свой цвет / Фото: altaipriroda.ru

Уголовное дело возбудили в Барнауле в связи с загрязнением реки Пивоварки, которая в августе прошлого года поменяла цвет и стала мутно-молочной.

Как сообщили в краевой прокуратуре, делопроизводство открыто по части 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").

Установлено, что 15 августа прошлого года Пивоварка изменила цвет на мутно-молочный. Это было связано с попаданием в нее загрязняющих веществ. Местом выхода жидких стоков является сеть ливневой канализации от улицы Малахова.

Исследования показали, что в образцах отобранных проб воды содержатся в превышающих предельно допустимых концентрациях титан, фосфат-ионы, СПАВ (АПАВ), алюминий и нефтепродукты.

"Названные химические вещества представляют опасность для жизни и здоровья человека, поскольку ведут к токсическому отравлению, относятся к нейротоксичным и иммунотоксичным элементам и вызывают необратимые изменения в организме, причиняют вред окружающей природной среде", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

В рамках расследования будут установлены лица, ответственные за нарушение правил обращения с отходами, допустивших их сброс в водный объект.

Отметим, что Пивоварка в Барнауле в последние годы меняла свой цвет не единожды.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.02.2019 12:40
Агент госдепа

15 августа прошлого года 2018 Пивоварка изменила цвет на мутно-молочный.
14 февраля 2019 года СК все-таки решило возбудить уголовное дело.

У меня один вопрос. Не умрут ли виновные от старости к тому моменту как работники СК их установят?

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