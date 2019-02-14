16 февраля 2019 года в Барнауле пройдёт итальянский гастрономический "Pasta festival Granmulino"

Впервые в ТРЦ "Арена" фестиваль примет свыше 7 000 гостей и угостит их настоящей пастой торговой марки "Granmulino" с натуральными сырами от компании "КИПРИНО" и мясными деликатесами от супермаркета "ГУРМАН-продукты".

В программе фестиваля: конкурс на самое быстрое поедание блюд из макарон; кулинарные, танцевальные и творческие мастер-классы для детей и взрослых; выступление лучших вокальных и танцевальных коллективов города, показ весенней коллекции одежды от модельного агентства "СТИЛЬ"; розыгрыш классных призов от Новое Радио Барнаул и большая порция отличного настроения и юмора от ведущего фестиваля Валерия Варламова.

Во время проведения "Pasta festival Granmulino" в 14:00 начнётся масштабный квест от сообщества "Barnaul 22". В нем смогут принять участие все желающие. По торговому центру будут спрятаны множество ценных подарков, а также главный приз – новый айфон. Вся подробная информация и подсказки будут публиковаться на площадках интернет – сообщества Barnaul 22.

Помимо Барнаула в 2019 году "Pasta Festival Granmulino" пройдёт во многих городах России, на очереди Краснодар, Москва и Хабаровск.

Генеральный информационный партнёр фестиваля – "Новое Радио Барнаул".

Место проведения фестиваля:

ТРЦ Арена,

Павловский тракт, 188, 1 этаж,

вход со стороны "ГУРМАНА"

Время проведения с 12 до 17 часов.