ВЦИОМ подсчитал влюбленных россиян

Больше половины россиян находятся в состоянии влюбленности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что среди мужчин доля влюбленных больше – 66%, среди женщин – 54%. Главными признаками выражения любви россияне назвали заботу и внимание.

При этом мужчины проявляют свои чувства с помощью подарков и цветов, ожидая признания в любви. А женщины выражают любовь при помощи заботы, ожидая в свою очередь внимания.

Во время влюбленности 15% россиян проявляют заботу. Каждый десятый старается дарить цветы. 8% респондентов говорят ласковые слова. Для 6% опрошенных любовь проявляется в приготовлении еды, а для 5% – в поцелуях.

Также опрос показал, что среди 25-34-летних доля влюбленных составила 72%, а среди 35-44-летних – 69%. При этом 38% респондентов отметили, что ни к кому не проявляют чувств.

Для 18-24-летних важно понимание, которое проявляет партнер, для 35-44-летних – подарки. Для людей старше 60 лет важным критерием любви является уважение.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет.