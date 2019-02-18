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Ароматные блины и элитный кофе: "Сковородовна" открылась в аэропорту Барнаула

, ИА "Амител"
Это первое для сети заведение с круглосуточным режимом

Раннее утро. С трудом раскрыв глаза и в невероятной спешке вы носитесь по дому, хаотично собирая последние вещи и поторапливая домашних. Едва успеваете присесть на дорожку и быстро выскакиваете по направлению к ожидающему такси. Такую картину перед вылетом может представить, пожалуй, каждый.

А как часто неотложные дела обязательно задерживали по пути в аэропорт, хотя вот-вот должен приземлиться самолет с дорогим вам человеком, коллегой или начальством?

И практически всегда такие ситуации – на бегу, без возможности выдохнуть и перекусить.

Оказаться в уютной обстановке, отведать аппетитные румяные блины с многообразием начинки и насладиться ароматным кофе теперь вполне возможно даже в режиме нон-стоп. Гостеприимная сеть блинных "Сковородовна" открыла двери нового современного кафе в аэропорту им. Германа Титова.

Радушный прием ожидает вас круглосуточно в зоне ожидания аэровокзала вместе с вкуснейшей продукцией высокого качества на любой вкус.

Кроме того, кафе "Сковородовна" в аэропорту обладает еще одним преимуществом. Здесь можно купить, отведав на месте или прихватив с собой, кофе Lavazza. Кофеманы знают, что эта итальянская марка находится вне конкуренции. Кофе Lavazza пользуется почтением у настоящих гурманов, которые ценят высокое качество и не соглашаются на компромиссы. 

Но в кафе "Сковородовна" вы не найдете никакого пафоса. Цены в блинной аэропорта доступны, кухня качественная, обслуживание быстрое.

Путешественник и встречающий по достоинству оценят гостеприимство "Сковородовны".

Сеть блинных "Сковородовна" постоянно расширяется. Точка в аэропорту имени Титова уже 14-я по счету, и это только в Барнауле. На сегодняшний день сеть блинных представлена в 6 городах региона и насчитывает 24 кафе.

 

Фото: Екатерина Смолихина

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.02.2019 08:27
- гость -

вы не найдете никакого пафоса
а чейт так?
очень хотелось бы перед дальним полетом понять где та высшая точка подъема воодушевления, эмоционального чувства, восторга, отражающая значительные события в обществе и духовные взлеты.

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