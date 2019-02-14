Заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук по организационному развитию Иван Благодырь задержан в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
"Иван Валентинович действительно задержан и отправлен на Дальний Восток", – отметил собеседник агентства.
Официальных комментариев относительно произошедшего пока нет. Не исключено, что задержание связано с прежней работой Ивана Благодыря.
Отметим, что перед занятием должности в СО РАН он был заместителем министра по развитию Дальнего Востока, а также исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области.
Комментарии
Получается всех, кто хоть как-то близок к кормушке, можно смело сажать...
Конечно.
Прочитав статью я понял, что ЧАЙКА может задержать только какую-то мелкую шалупень типа Иванушки Благодыря, а вот для Чубайса у Чайки зубы не выросли, да и если вырастут, то окажутся молочными ... Вот такая Российская Чайка и стоит у истоков правосудия. И пока всякие ЧАЙКИ будут прокуратурой руководить в России с коррупцией бороться будет некому. Яркий пример - как отбывала наказание (и главное сколько получила за воровство у АРМИИ России госпожа (не побоюсь этого слова) Васильева - это та, что является Родственницей Д.Медведева).