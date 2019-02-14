Заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук по организационному развитию Иван Благодырь задержан в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Иван Валентинович действительно задержан и отправлен на Дальний Восток", – отметил собеседник агентства.

Официальных комментариев относительно произошедшего пока нет. Не исключено, что задержание связано с прежней работой Ивана Благодыря.

Отметим, что перед занятием должности в СО РАН он был заместителем министра по развитию Дальнего Востока, а также исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области.