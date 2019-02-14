Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда на собаку, произошедшего на улице 80-й Гвардейской Дивизии.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился 11 февраля около 16:30.

"В районе дома № 11 произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на животное (собаку), неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – отмечают в Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.