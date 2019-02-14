Россиянам за январь выдали рекордную сумму ипотечных кредитов

Российские банки в январе текущего года выдали рекордную сумму по ипотеке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора бюро кредитных историй "Эквифакс" Олега Лагуткина.

По словам Лагуткина, в январе 2019 года, по предварительным данным, банки выдали рекордные 85 миллиардов рублей против 60 миллиардов рублей в январе 2018 года. Он отметил, что это говорит о росте спроса на ипотеку из расчета год к году.

"Подобная ситуация может являться следствием того, что в настоящее время происходят выдачи ипотеки по ранее одобренным заявкам на кредит", – подчеркнул Лагуткин.

Ранее сообщалось, что россияне в прошлом году взяли 576,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что стало новым историческим рекордом.

По сравнению с результатами 2017 года данный показатель вырос на 51%. Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году также поставила рекорд, увеличившись за год на 18% и достигнув 2,4 миллиона рублей.