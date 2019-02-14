Орешкин рассказал о новом прогнозе по инфляции на 2019 год

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что ведомство уточнит прогноз по инфляции в России в 2019 году, передает ТАСС.

Официальный прогноз Минэкономразвития базируется на том, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 4,3%. "Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться", – отметил Орешкин.

Он также утвердительно ответил на вопрос, будет ли прогноз по инфляции повышен с 4,3%, но останется ниже 5%.

12 февраля Минэкономразвития опубликовало обзор "Картина экономики", в котором говорится, что пик инфляции в России придется на март-май и достигнет 5,5-5,7%.

Отмечается, что по итогам года, при условии, что рубль будет стабилен, инфляция опустится ниже 5%.