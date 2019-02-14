Открытый кастинг был запущен 8 февраля 2019 года. На первом этапе участникам предлагалось заполнить специальную анкету, состоящую из нескольких вопросов касающихся образования, профессионального опыта и их интересов.

Представители радиостанции уже начали отбор участников и на днях фамилии этих счастливчиков будут опубликованы в официальных группах радиостанции: ВКонтакте и Инстаграм

"Если честно, я в шоке от такого количества заявок. Даже не ожидал что в Барнауле столько талантливых и энергичных людей, которые готовы изменить свою жизнь и стать частью нашей радиостанции", — делится своими впечатлениями программный редактор DFM Барнаул Илья Шаповалов.

Впереди их ждёт отборочный тур, где претенденты получат творческие задания: презентовать себя перед аудиторией за 1 минуту, сделать "подводку" к конкретной музыкальной композиции, которая часто звучит на DFM, правильно прочитать название англоязычного трека.

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