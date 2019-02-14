Фото: instagram.com/jhiawen.cheng

Чэн Цзя-вэнь – 28-летняя преподавательница из Тайваня стала новой звездой интернета. Снимок педагога, сделанный студентами Института науки технологий в городе Чжунли, быстро стал популярным. Подписчиков у Чэн в Instagram увеличилось до 95 тысяч.

Как пишет "Лента.ру", Чэн Цзя-вэнь учится в Университете Китайской Культуры и ведет факультатив, посвященный экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности. В свободное от работы и учебы время девушка играет на пианино и флейте.