Прокуратура отозвала претензии к девяти депутатам БГД, у которых выявлены незначительные ошибки в декларациях. Такое решение было доведено на заседании суда в среду, 13 февраля, сообщил порталу Amic.ru один из участников процесса.

Теперь единороссам Ксении Белоусовой, Людмиле Ананьиной, Александру Гроссу, Инне Борисенко, Алексею Маликову и Роману Репе, справедливороссу Александру Обидину и либерал-демократу Дмитрию Ворсину не нужно являться в суд, лишение мандатов им точно не грозит. Впрочем, к ним и сразу не было больших претензий из-за незначительности ошибок в декларациях.

Любопытно, что прокуратура больше не настаивает на вине и не требует лишения мандата депутата-единоросса Александра Тайчера. Он как раз входил в список шести депутатов, у которых в декларациях были более серьезные недочеты (занижение доходов, не указания недвижимости, земельных участков).

Однако вопреки ожиданиям Amic.ru, прокуратура не передумала настаивать на лишении мандатов остальных, теперь уже пяти народных избранников: единороссов Вячеслава Перерядова, Марата Жумадилова, Александра Лисицына, Алексея Меркулова и справедливоросса Егора Банщикова.

Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.