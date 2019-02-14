Глава Минэнерго Александр Новак на сессии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, что в ведомстве обсуждается переход на долгосрочное тарифное регулирование в электроэнергетической сфере на уровне "инфляция минус 0,1%", передает ТАСС.

"Это та цель, мотивация, которая позволяет планировать деятельность сетевого комплекса. Обсуждаем долгосрочные тарифы на 10 лет на уровне инфляция минус 0,1%", – сказал Новак.

Он напомнил, что в электроэнергетике на сегодня есть "ряд накопленных проблем", в ближайшее время для их решения будет принята соответствующая нормативная база.

Так, в России нет системы стимулирования потребителей к отказу от дополнительной зарезервированной мощности. Резерв на сегодня, уточнил Новак, составляет примерно 90 ГВт мощностей.

По словам Новака, в России растет объем перекрестного субсидирования, и это представляет собой проблему: "большим бременем ложится на предприятия, особенно малого и среднего бизнеса, тарифы, создает высокую нагрузку, стимулирует наши предприятия переходить на распределенную генерацию, на собственную генерацию, что, в свою очередь, как снежный ком ухудшает положение электросетевых комплексов".