Житель Алтайского края умер от гриппа – информацию о том, что пациент скончался именно от этого заболевания, подтвердили в региональном Минздраве, сообщает "Алтайская правда".

Какого пола был пациент, где он жил и какое проходил лечение, не уточняется. Однако наступление смерти от гриппа было подтверждено результатами вирусологических исследований.

Отметим, что между тем эпидемиологический порог в Алтайском крае остается превышенным в два раза.

При этом специалисты не исключают повторного роста заболеваемости после некоторого спада, зафиксированного в недавний период сильных морозов.