За последние несколько лет количество аварий на водопроводных сетях в Барнауле значительно сократилось. Однако это не исключает значительного износа сетей, который составляет 57%. Факт остается фактом: сети требуют масштабной реконструкции. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ООО "Барнаульский водоканал" Дмитрий Масловский.

В 2019 году в Барнауле произошло несколько крупных аварий на водопроводных сетях, которые оставили без воды значительную часть города. Одной из них стала коммунальная авария на улице Малахова, где произошел порыв на водопроводе диаметром 800 мм. По словам Масловского, и для водоканала этот случай оказался экстраординарным. В последний раз подобная авария происходила в 2013 году.

По словам эксперта, все резонансные аварии происходят на чугунных сетях. Однако протяженность чугунных сетей составляет лишь 30% от их общего числа. На чугунных сетях происходит 18% от общего числа аварий, что означает, что аварийность чугуна в разы меньше, чем стали. 66% аварий происходит на сетях маленького диаметра (от 60 до 110 мм) и 90% из них – стальные.

"Аварии на чугуне производят большой внешний эффект. Все на них обращают внимания. Но с точки зрения аварийности чугун более предпочтительный материал, он более износостойкий, менее подвержен коррозии и он обладает массой других потребительских качеств. Хотя и чугунные, и стальные сети одинаково старые. Но мы, как профессионалы, больше хотели бы заменить стальные сети", – сказал он.

В целом, по сравнению с 2006 годом, количество аварий на водопроводных сетях в Барнауле снизилось в два раза. К примеру, в 2006 году на сетях произошло 820 аварий, а в 2018 – 486 аварий. На сетях водопровода в 2015-2016 году произошла 191 авария, а в 2018-2019 году – 162 аварии.

Правда, в 2018 году количество аварий по сравнению с 2017 годом увеличилось, но это объясняется тем, что водоканал взял на обслуживание 126 км бесхозных сетей довольно высокой степени износа. При этом снизилась и средняя продолжительность отключения потребителей.

"Мы достигли снижения аварийности за счет замены оборудования, установки новых современных насосов, за счет частотного регулирования, за счет установки клапанов регулирования давления в сетях. Это позволило уменьшить нагрузку на сети. Но этот ресурс у нас практически исчерпан, наше оборудование в значительной степени обновлено и мы уже не получим здесь каких-то прорывных историй", – подчеркнул гендиректор. Поэтому, добавил он, компании необходимо переходить к масштабной реконструкции сетей.

В среднем в год Барнаульский водоканал перекладывает 7 км водопроводных сетей и 3 км канализационных сетей. Однако идеальным решением проблемы старения сетей стала бы перекладка 30-40 км сетей в год.

"Проблема заключается в том, что это очень финансово емкая история. На перекладку сетей нужно гораздо больше денег, чем на замену насосов или установку частотных регуляторов. Это, безусловно, большая нагрузка на тариф. По нашим оценкам, чтобы выйти на те цифры, которые мы посчитали правильными по перекладке сетей, надо увеличить тариф на воду на 59%, а на водоотведение больше, чем на 70%. Понятно, что это сделать невозможно и это неправильный путь", – заметил Масловский.

Водоканал увеличивает затраты на модернизацию системы, при этом упор делается на сети, так как это именно то, что беспокоит потребителей. К примеру, в 2019 году Барнаульский водоканал планирует освоить 474 млн рублей, это на 26% больше, чем в 2018 году. Из них на модернизацию сетей будет направлено 274 млн рублей, порядка 200 млн – на модернизацию оборудования.

В настоящее время компания ведет работу по заключению концессионного соглашения с администрацией Барнаула. Это позволит увеличить инвестиции, в том числе и на реконструкцию водопроводных сетей.

"Планируется увеличение инвестиций до 2,4 млрд за 10 лет. У нас есть понимание, что упор нужно делать на модернизацию сетей в первую очередь, а не оборудования. Однако Сергей Иванович (глава города Сергей Дугин – прим. ред.) предложил подумать об увеличении инвестиций в рамках концессионных соглашений и вместо 2,4 млрд найти возможность выделить 3,4 млрд рублей. Это позволило бы нам уменьшить количество повреждений процентов на 30-40 на канализационных коллекторах и на 25-26% снизить количество аварий на водопроводах. Но еще раз хочу сказать, что найти такие деньги – это проблематичная история, а в тариф такую сумму внести невозможно", – заключил он.

Пока что утвержденных мероприятий по освоению этой суммы нет, само концессионное соглашение будет заключаться до конца 2019 года.

Однако, по словам Масловского, заключение концессионного соглашения не должно дать нагрузки на тариф.

"В сценарии, в котором разрабатывается соглашение, оно не должно привести к увеличению темпов роста тарифа, не должно для потребителя что-то измениться по сравнению с текущей ситуацией", – сказал он.