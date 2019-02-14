Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в связи с 8 марта

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что в марте россияне будут отдыхать три дня подряд – 8, 9 и 10 марта – в связи с празднованием Международного женского дня, пишет РБК.

Так, 8 марта в 2019 году приходится на пятницу, в связи с чем никаких переносов праздничных дней не ожидается.

При этом, в предпраздничный четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращен на один час, как и 22 февраля.

Ранее Роструд сообщил, что дополнительный выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества перенесут на майские праздники. В феврале россияне будут отдыхать два дня – 23 (суббота) и 24 (воскресенье).

Согласно общему правилу, выходной день должен был быть перенесен на понедельник, однако правительство перенесло его на 10 мая, пояснил Шкловец.