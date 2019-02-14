Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил, что вероятные новые санкции Вашингтона против госдолга России прежде всего ударят по иностранным инвесторам, и США "сами себе выстрелят в ногу", сообщает РИА "Новости".

"Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам", – сказал Силуанов.

Он отметил, что новые антироссийские санкции неприятны, но власти готовы к ним: "Мы создали необходимую базу, для того чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми".

Силуанов рассказал, что правительство и ЦБ могут оказать господдержку банкам, которые попадут под новые ограничения: "Мы создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем,​ чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках".