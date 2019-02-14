Житель Кулундинского района Алтайского края приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима за избиение родного брата, который скончался спустя несколько часов после расправы.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, приговор вынесен в отношении 27-летнего жителя села Мышкино. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

Установлено, что ночью 1 октября прошлого года мужчина, находясь у себя дома, распивал спиртное в компании родственников и знакомых. В это время между ним и его старшим братом возникла ссора на бытовой почве.

"В результате он со значительной силой нанес старшему брату руками и ногами многочисленные удары в область грудной клетки и головы. Через несколько часов от полученных телесных повреждений 31-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы", – добавляют в СКР.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.