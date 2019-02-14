Умер советский и российский певец Сергей Захаров

Советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров умер в возрасте 68 лет, передает ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении артиста.

"Сергей Георгиевич скончался. Он умер от сердечной недостаточности", – сказал собеседник, не уточнив дату смерти. Время и место прощания пока не определены.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Учился в Москве на отделении музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных, еще во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова и учебное заведение не окончил.

В 1973 году перешел на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

В 1975 году снимался в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки", где он сыграл одну из главных ролей вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

Певец побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, с ариями из оперетт.