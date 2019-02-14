Уголовное дело о частичной невыплате заработной платы возбуждено в Рубцовске – долг перед сотрудниками образовался в ОАО "АСМ-Запчасть".

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в период с января 2018 года по январь 2019 года директор ОАО "АСМ-Запчасть", имея реальную возможность произвести расчет по заработной плате, частично не выплачивал свыше трех месяцев заработную плату работникам предприятия в размере менее 50%.

"Действуя в ущерб конституционному праву граждан на вознаграждение за труд, имевшиеся денежные средства общества он направлял на обеспечение финансовой стабильности предприятия. В результате перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере не менее 6 миллионов 900 тысяч рублей", – добавляют в СКР.

Правоохранителям предстоит установить количество работников, чьи трудовые права были нарушены, а также точную сумму невыплаченных им денежных средств. В данный момент ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.