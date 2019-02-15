Фото: Twitter

Легкое безумие нелепых детских фотографий началось в Twitter под постом пользователя под ником Шиншиллашвили. Она поделилась детским снимком своей подруги, на котором та запечатлена в школьной форме по пояс в воде с дельфинами. "Помните, в младших классах была тенденция приглашать фотографов, делать обычный снимок и потом прифотошопливать в фон на выбор? Подруга поделилась этим сохраненным с детства шедевром", – говорится в посте.

Запись набрала 9 тысяч "лайков" и почти тысячу репостов. В комментариях пользователи выложили свои детские фотографии, "приправленные" фотошопом.