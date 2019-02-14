Алтайский край готовится к непростому весеннему паводку, сообщил в интервью ТАСС губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, власти края уже начали подготовку к периоду весеннего половодья.

"География края непростая: сегодня в некоторых районах мы видим запас воды в снеге, который увеличен против нормы где-то в два раза. Надо готовиться к некоторым явлениям... Комплекс превентивных организационных мероприятий мы проводим – они находятся под моим пристальным вниманием, утвержден план подготовки к паводку", – подчеркнул Виктор Томенко.

В рамках подготовки к паводку заключен контракт с "Алтайскими авиалиниями" для перевозки специалистов, спасателей и оперативных групп в зоны ЧС, проведению воздушной разведки. С командованием Центрального военного округа согласовано использование сил и средств дислоцирующейся в Алейске войсковой части.

Напомним, самый разрушительный паводок за последние годы Алтайский край пережил в 2014 году. Ущерб от разгула стихии тогда исчислялся миллиардами рублей.