Инвестиции в нацпроекты на Алтае за шесть лет составят 140 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Российском инвестиционном форуме заявил в интервью ТАСС, что объем средств, которые будут направлены в ближайшие шесть лет на реализацию национальных проектов в регионе, составит 140 млрд рублей.

"В текущем году мы планируем потратить на эти цели более 22 млрд рублей. 140 млрд рублей – не только средства федерального бюджета или краевого, но это все источники финансирования, включая внебюджетный сектор", – пояснил Томенко.

Он подчеркнул, что сумма, которую планируется направить за шесть лет на развитие социальной и экономической сфер, примерно на 20% превысит консолидированный бюджет 2019 года – он составляет около 120 млрд рублей.

Томенко отметил, что в крае утверждены паспорта 52 региональных программ, которые будут реализованы в рамках нацпроектов. Среди капиталоемких программ губернатор назвал "Безопасные и качественные дороги" и "Комфортную городскую среду".

Также он напомнил, что на федеральном уровне сформировано 12 национальных проектов, которые поделены на 67 федеральных. Они нацелены на повышение уровня жизни граждан, улучшение демографической ситуации в регионах, рост продолжительности жизни населения, развитие экономики.

Ранее Томенко сообщил, что на реализацию нацпроекта "Образование" за шесть лет будет направлено 3 млрд рублей.