Инвестиции в нацпроекты на Алтае за шесть лет составят 140 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Российском инвестиционном форуме заявил в интервью ТАСС, что объем средств, которые будут направлены в ближайшие шесть лет на реализацию национальных проектов в регионе, составит 140 млрд рублей.
"В текущем году мы планируем потратить на эти цели более 22 млрд рублей. 140 млрд рублей – не только средства федерального бюджета или краевого, но это все источники финансирования, включая внебюджетный сектор", – пояснил Томенко.
Он подчеркнул, что сумма, которую планируется направить за шесть лет на развитие социальной и экономической сфер, примерно на 20% превысит консолидированный бюджет 2019 года – он составляет около 120 млрд рублей.
Томенко отметил, что в крае утверждены паспорта 52 региональных программ, которые будут реализованы в рамках нацпроектов. Среди капиталоемких программ губернатор назвал "Безопасные и качественные дороги" и "Комфортную городскую среду".
Также он напомнил, что на федеральном уровне сформировано 12 национальных проектов, которые поделены на 67 федеральных. Они нацелены на повышение уровня жизни граждан, улучшение демографической ситуации в регионах, рост продолжительности жизни населения, развитие экономики.
Ранее Томенко сообщил, что на реализацию нацпроекта "Образование" за шесть лет будет направлено 3 млрд рублей.
Комментарии
Ну вот, это совсем не отличается от того, что день за днём сообщал нам карлин.
если мы будем такими темпами развиваться, то через пять лет тут будет пусто