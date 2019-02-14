Порядка четверти вложенных в алтайское казино "Сибирская монета" средств вернулись в виде налогов, заявил в интервью ТАСС губернатор Виктор Томенко.

Общая сумма вложений в игорную зону с 2008 года составила около 2 миллиардов рублей. Более миллиарда рублей – это частные инвестиции, а около 800 миллионов – деньги краевого бюджета.

За 2018 год "Сибирская монета" принесла налогов на сумму 85 миллионов рублей.

"Из всей суммы средств, вложенных краем в развитие игорной зоны, на сегодня почти 25% уже вернулись в виде налогов. В 2017 году общая сумма налогов составила более 67 миллионов рублей: из них в краевой бюджет поступили около 50 миллионов рублей. В 2018 году поступили 85 миллионов рублей, в том числе в краевой бюджет – 60 миллионов рублей", – отметил глава региона.

Также Виктор Томенко отметил, что сейчас на территории игорной зоны действует только одно казино с отелем. Сдерживающими факторами для инвесторов являются общеэкономическая ситуация и низкий уровень доходов населения. При этом турпоток в игорную зону увеличился в 2018 году на 40% по отношению к 2017 году.