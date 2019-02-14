Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в барнаульском аэропорту

Положительная динамика наблюдается у пациентов, пострадавших при ЧП в барнаульском аэропорту, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас в отделениях травмы находятся два пациента.

"В состоянии пациентов врачи наблюдают положительную динамику. В больнице есть все для их скорейшего выздоровления: и медицинские средства, и высококлассные специалисты", — отметил глава Минздрава.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, обрушение трапа при посадке пассажиров в самолет Барнаул – Москва произошел в аэропорту краевой столицы утром 12 февраля.

По данным органов следствия, в результате ЧП пострадали шесть человек. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей").

В краевом Минздраве между тем уточняют, что в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи после происшествия поступили три человека. При поступлении состояние пациентов оценивалось от удовлетворительного до средней степени тяжести.

У двух человек были диагностированы локальные повреждения скелета, у третьего — поверхностные ушибы. Всех пострадавших госпитализировали в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения. 13 февраля один из пациентов отказался от лечения и был выписан.