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В Барнаульском водоканале ожидают легкого прохождения паводка

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие технологии внедрили на водоканале, чтобы пройти паводок с минимальными последствиями
Первая волна паводка начнется 10-15 апреля / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Первая волна паводка начнется 10-15 апреля / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Технологи и технические специалисты Барнаульского водоканала ожидают легкого прохождения паводка в краевой столице в 2019 году. Это связано с неглубоким промерзанием земли, рассказал журналистам главный инженер "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюгно.

В 2019 году паводок ожидается 10-15 апреля, сообщил главный инженер компании. Он также подчеркнул, что во время паводка качество воды в городе снижается: она мутнеет и у нее появляется запах. Однако даже в этот период вода соответствует нормам СанПиН.

"В период паводка от запаха мы никуда не денемся. Для того чтобы бороться с мутностью, мы используем больше хлора, флокулянта, коагулянта. Эти реагенты укрупняют хлопья на очистных сооружениях и осаждают их в специальных сооружениях, называемых отстойниками", – рассказал Полюгно.

В настоящее время в компании ведут работу по подбору нового метода, который позволит удалить запах и цветность воды.

"Это использование мелкодисперсного угля, который будет вводиться в определенные точки сооружений. Сейчас ведется подбор как реагента, так и определение точек, куда он будет вводиться", – сообщил главный инженер.

Эту систему работы планируется испытать на сооружениях водоканала уже в текущем году. На горожанах испытания никак не скажутся.

Также для того чтобы бороться с увеличением цветности речной воды, в водоканале снижают скорость фильтрования воды. Чтобы бороться с другими проблемами весеннего паводка, в водоканале увеличивают количество отбираемых проб для лабораторных исследований на всех этапах очистки воды, а также увеличивают расход воды на промывку отстойников и фильтров.

Также в рамках мероприятий по подготовке к паводку Барнаульский водоканал реализовал инновационный проект по внедрению нового метода обеззараживания стоков. Компания произвела работы по модернизации хлораторных водоочистных сооружений и перешла на технологию мембранного электролиза.

"Хлор поставляется нам поставщиком с помощью железнодорожного транспорта. Хлор хранится в контейнерах, каждый весит по тонне, а в вагоне – более 40 контейнеров. Эти контейнеры доставляются по городу на автомобиле, и не дай бог что-то произойдет. Хлор – это очень опасное, ядовитое вещество, которое может спровоцировать не только отравление, но и смерть достаточно большого количества людей, если в неудачном месте его распылить", – рассказал Андрей Полюгно.

Переход на новое производство позволило минимизировать риски заражения как в тех местах, где он использовался, так и при перемещении хлора по территории нашего города. В водоканале заявляют, что это серьезные вложения в безопасность города.

Переход на новое производство позволил ликвидировать из процесса водоподготовки опасных производственных объектов хлораторные водоочистительные сооружения, а также исключил выброс хлора.

"Фактически это мини-завод по производству хлора из поваренной соли. Берем обычную соль в магазине, и путем химической реакции на специальном оборудовании в микроскопических дозах получается хлор, который тут же добавляется в воду в том виде, в котором он безопасен. Мы полностью уходим от этих рисков, которые связаны со здоровьем и жизнью людей не только в районах, прилегающих к очистным сооружениям водопровода на Горе, но и по всему городу, там где этот хлор транспортируется", – отметил гендиректор ООО "Барнаульский водоканал" Дмитрий Масловский.

Пока что этот метод используется на очистных сооружениях канализации.

На внедрение этой технологии было потрачено около 100 млн рублей. На качество воды это никак не повлияет.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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