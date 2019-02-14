Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего зазорного в отдыхе бывших чиновников российского правительства в неформальной обстановке, сообщает "Интерфакс".

"Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил", — сказал Песков, добавив, что в администрации президента также есть традиция совместного отдыха.

Выяснением обстоятельств публикации ролика, по словам Пескова, Кремль заниматься не намерен.

Такими словами Песков прокомментировал появившееся в сети видео с выпивающими в бизнес-джете экс-госслужащими.

На видео запечатлены бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола премьер-министра Марина Ентальцева. Сидя вместе в бизнес-джете, они пьют вино и некие крепкие алкогольные напитки, напевая песню Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба". В конце ролика компания поднимает тост за "Аркадия Владимировича и Александра Николаевича, наше аграрное лобби".