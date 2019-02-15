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Спикер АКЗС Александр Романенко во время своей рабочей поездки в Славгород 13 февраля, признал, что многие педагоги, особенно дополнительного образования, работают исключительно на энтузиазме и любви к профессии. Как сообщает "Политсибру", Романенко на встрече с воспитателями местного детского сада заверил, что зарплата в сфере образования поднимется с июля 2019 года.

"Мы по здравоохранению решили перейти на новую структуру оплаты труда, а с 1 июля Максим Александрович Костенко (министр образования Алтайского края) обещал, что и образование перейдет на новую структуру – повышение базовой части и снижение стимулирующей. За счет этого возможно поднятие заработной платы педагогов. "Оторвем" их от МРОТ", – сообщил Александр Романенко.

Отметим, что о повышении заработной платы в сфере образования говорили в конце 2018 года. Предполагалось, что это произойдет, как у медиков, с января нового года. Однако позже стало известно, что индексацию отодвинули на неопределенное время, чтобы проанализировать ситуацию.

"Это грандиозная задача, она затрагивает более 20 тысяч человек, и здесь нельзя принимать поспешных решений. Для координации работы создана рабочая группа, в которую включены представители краевой организации Профсоюза работников народного образования, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, специалисты региональных министерств и ведомств и муниципальных органов управления образованием, руководители совета директоров и образовательных учреждений. В настоящее время идет серьезная подготовительная работа: изучается опыт других регионов, анализируется структура заработной платы учителей по каждой школе и т.д. Затем изменения в системе оплаты труда должны пройти апробацию в пилотных учреждениях, и только после этого возможно их внедрение во всех школах края", – сообщал об этом решении министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Напомним, что зарплата педагога складывается из трех частей: гарантированной базовой ставки (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении размера окладной части, так, чтобы она составляла не менее 70% от всей выплаты. Ожидается, что это позволит также уйти от серьезного дисбаланса в оплате труда учителей из крупных городских и сельских малокомплектных школ, когда зарплаты педагогов значительно разнятся из-за количества учеников в классах. По информации министерства, около 30% всех алтайских учителей работают как раз в таких малокомплектных школах.