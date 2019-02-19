МТС начала предоставлять онлайн-кассы в аренду. Компания предлагает услугу, актуальную прежде всего стартапам, сезонному бизнесу, а также предпринимателям, обязанным перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года.

Аренда, действительно, весьма актуальна. Во-первых, малому бизнесу комфортнее взять кассу напрокат за 1700 рублей в месяц, нежели покупать ее за 20 тысяч. А это может оказать существенную поддержку для стартапа, поскольку нагрузка на предпринимателей растет с каждым годом – повышение НДС, штрафы, введение маркировки, цены на бензин и прочее. А во-вторых, предприниматель может не только минимизировать затраты, но и получить доступ к товароучетной системе и круглосуточной технической поддержке – регулярное обновление ПО, сервисное обслуживание, срочная замена кассы и так далее.

1 Что такое онлайн-касса? Это устройство, которое способно не только печатать чеки, но и передавать информацию обо всех операциях в онлайн-режиме через оператора фискальных данных в налоговую службу. Использовать такие кассы предписывает Федеральный закон № 54 "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа". Условно онлайн-касса – это комбинация кассового оборудования с фискальным накопителем и программного обеспечения с выходом в интернет для обмена данными с налоговой службой. При расчетах предприниматели и организации должны выдавать покупателям кассовый чек или бланк строгой отчетности. Если до момента расчета клиент предоставил свой абонентский номер или адрес электронной почты, чек или бланк нужно продублировать еще и в электронной форме.

2 Кому необходимы онлайн-кассы? Третьей волне предпринимателей, которые в соответствии с 54-ФЗ обязаны подключить онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Сюда входят организации и ИП в сфере услуг, ИП на ЕНВД без работников, ИП на патенте из п. 2.1 статьи 2 54-ФЗ, предприниматели с вендингом без работников и организации, выдающие займы. Прежде чем приобрести онлайн-кассу в постоянное пользование, в июле данные предприниматели могут воспользоваться кассой в аренду – протестировать ее, понять, насколько она удобна и проста в использовании, обучить персонал. Это для того, чтобы переход на кассы не стал для них слишком болезненным и внезапным. Также среди этих предпринимателей могут быть те, у кого в момент перехода на кассы не окажется лишних средств – он может попользоваться кассой в аренду, пока не появятся деньги для покупки своего аппарата. Предпринимателям, занимающимся сезонной торговлей, кому касса нужна на непродолжительное время (например, несколько месяцев). Тем, кто берет кассу в аренду, например, на 3 месяца, не нужно беспокоиться о хранении, переподключении, обслуживании. Предприниматели берут кассу в аренду со всем необходимым сервисом и используют ее столько, сколько нужно. Если аппарат сломается, им не придется останавливать процесс и ждать, пока его починят – просто заменят на новый (при любом тарифе). Начинающим предпринимателям (стартапам). В первый год деятельности им может не хватать денежных средств для покупки онлайн-кассы и есть риск закрытия бизнеса, если вдруг что-то пойдет не так. В случае проката кассы риск потери вложений минимален – платишь только за время пользования. Согласно условиям договора, предприниматель может отказаться от кассы в любой момент, компенсируя только стоимость фискального накопителя.

3 В чем преимущество аренды онлайн-касс у МТС? Пользователь любого из тарифов получает доступ к ПОЛНОЦЕННОЙ системе учета товаров. Товароучетная система – это программа, которая позволяет автоматизировать торговые операции, упростить процесс контроля и проводить аналитику бизнеса. Прямо в системе пользователь может вести аналитику, следить за количеством товара в каждом магазине, делать закупки, определять неликвид и самые ходовые позиции, контролировать работу кассиров, работать с торговыми документами и внедрять маркетинговые инструменты для повышения продаж.

4 Сколько стоит аренда? Стоимость аренды онлайн-кассы МТС начинается от 1700 рублей в месяц – тариф "Эконом". В него входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с ОФД, круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы.

Более полный набор сервисов обходится чуть дороже. Если важно, чтобы кассу за вас подключили и настроили, если вам нужно техническое обслуживание с регулярной заменой фискального накопителя и своевременной перерегистрацией кассы в ОФД и ФНС, то будет актуален тариф "Бизнес" – от 2300 рублей. Стоимость тарифа зависит от модели кассы. Каждая модель имеет свои особенности и комплектность, в некоторые из них, к примеру, уже входит сканер и фискальный регистратор.

5 Где и как взять кассу МТС напрокат? 8-800-250-19-79. Выбрать партнера, к которому удобнее всего обратиться, можно на Заказать кассу МТС напрокат можно у официальных партнеров "МТС Касса" или позвонив по телефону горячей линии. Выбрать партнера, к которому удобнее всего обратиться, можно на сайте МТС . На сегодняшний день по всей России работает порядка 900 партнеров.

Комментарий МТС:

"Очевидно, что рынок онлайн-касс будет расти за счет аренды – в этом году услуга будет пользоваться повышенным спросом. В первую очередь, речь идет о предпринимателях "третьей волны", которые обязаны установить онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Кроме того, мы уже почувствовали интерес к услуге со стороны сезонного бизнеса. Спрос на онлайн-кассы МТС с момента запуска осенью 2017 года носил волнообразный характер – продажи медленно росли по мере приближения июля 2018 года (срок перехода на онлайн-кассы второй волны предпринимателей). Пик пришелся на июнь – число продаж увеличилось в Алтайском крае вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Сейчас мы наблюдаем сезонную стагнацию на рынке, но уже постепенно начинаем готовиться к "третьей волне" перехода на онлайн-кассы".