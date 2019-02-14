Медведев посоветовал будущим лидерам России не стесняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи дал несколько советов будущим российским лидерам, сообщает РИА "Новости".

Медведев подчеркнул, что необходимо быть профессионалом и не стесняться узнавать что-то новое.

"Конечно, те, кто претендует на управление страной, они должны быть профессионалами, которые постоянно учатся", — заявил Медведев.

Премьер отметил, что в настоящий момент одним из главных факторов конкуренции являются технологии и качество государственного управления. От новых людей, которые будут управлять государством, требуются свежий подход к делу, нестандартное мышление, любовь к инновациям.

"Управленческие технологии тоже требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора", — подчеркнул Медведев.