ПФР расскажет россиянам о пенсии за 20 лет до ее получения

Глава ПФР Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил, что еще не вышедшие на пенсию россияне смогут узнать размер будущих выплат заранее, передает ТАСС.

Это станет возможным благодаря новому проекту Пенсионного фонда России — "Моя пенсия".

"Мы собираемся запустить проект "Моя пенсия", чтобы вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций", — заявил Дроздов.

Он добавил, что организация намерена рассказать людям о том, на какую пенсию они могут рассчитывать и как получить "максимально возможную выгоду от пенсионного страхования".