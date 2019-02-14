Труп нашли в туалете российского МИДа

Сотрудника российского Министерства иностранных дел нашли мертвым в туалете ведомства, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что речь идет о 68-летнем мужчине. Тело было найдено на 19-м этаже здания. Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", умершим оказался сотрудник МИДа, 68-летний Олег Кривов. Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.