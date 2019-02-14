Медведев припугнул чиновников за недостроенные школы и дороги

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что за каждую недостроенную школу будут отвечать конкретные чиновники, сообщает РИА "Новости".

"За каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать, извините, не абстрактная власть, а конкретный чиновник. Я надеюсь, что это все понимают... отвечать перед правительством, и эта ответственность должна быть весьма и весьма серьезной", — отметил Медведев.

В ходе заседания он также подчеркнул, что намерен выезжать в регионы совместно с членами правительства, чтобы следить за реализацией нацпроектов.

По его словам, контролировать ситуацию из московских кабинетов невозможно.

"Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будем выезжать в регионы, мы договорились. Такие поездки уже начались", — предупредил заранее Медведев.