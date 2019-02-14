Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения, сообщает региональный СК.

По данным следствия, с 2012 по 2016 год депутат, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", действуя совместно с директором УК, присваивали денежные средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям

"По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных Обществу аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года директором и учредителем управляющей компании было похищено более 43 миллионов рублей. При этом распределение похищенных денег осуществлял непосредственно учредитель ООО", — говорится в сообщении ведомства.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия директор управляющей компании полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного преступлением ущерба в полном объеме.

Депутат вины не признал. На его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.