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Алтайский депутат обвиняется в присвоении денег жильцов, перечисляемых на ЖКХ

, ИА "Амител"
С 2012 по 2016 год депутат и директор УК присваивали деньги жильцов, перечисляемых на оплату ЖКХ
Депутат вины не признал, на его имущество наложен арест / Фото: ngnovoros.ru

Депутат вины не признал, на его имущество наложен арест / Фото: ngnovoros.ru

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения, сообщает региональный СК.

По данным следствия, с 2012 по 2016 год депутат, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", действуя совместно с директором УК, присваивали денежные средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям

"По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных Обществу аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года директором и учредителем управляющей компании было похищено более 43 миллионов рублей. При этом распределение похищенных денег осуществлял непосредственно учредитель ООО", — говорится в сообщении ведомства.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия директор управляющей компании полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного преступлением ущерба в полном объеме.

Депутат вины не признал. На его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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