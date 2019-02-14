В Республике Алтай 31-летняя женщина обвиняется в убийстве знакомой, которая упрекнула ее в нежелании воспитывать собственных детей, сообщает региональный СК.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря 2018 года в селе Турочак компания из трех женщин выпивала спиртное в доме у одной из них. В ходе застолья между гостями произошла ссора, связанная с тем, что обвиняемая не занималась воспитанием своих детей, была лишена в отношении них родительских прав, а также привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов на их содержание.

"Оскорбленная женщина схватила обидчицу за волосы, повалила ее на пол и стала наносить ей удары обутыми ногами по голове, туловищу и рукам. Затем она схватила пустую стеклянную бутылку, с силой ударила ею о холодильник, в результате чего бутылка разбилась, и у нее в руке остался фрагмент горлышка", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что женщина, используя горлышко бутылки в качестве оружия, нанесла не менее 15 ударов в область шеи, головы и туловища собутыльницы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. Очевидцем преступления стала хозяйка дома.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.