Греф раскритиковал призыв Путина снизить комиссии за эквайринг

Глава Сбербанка России Герман Греф в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что снижение комиссий за эквайринг может привести к негативному эффекту для рынка, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить проблему с привлечением бизнеса. По мнению главы государства, эту проблему нельзя решать заградительными мерами, так как это будет ограничивать экономический рост.

"В России существует иная бизнес-модель, не как в Европе, и понятно желание снизить комиссии, особенно небольших игроков. Но если снижение комиссий произойдет до европейского уровня, мы изменим бизнес-модель. Что это означает? Эквайринговые устройства находятся в нашей собственности, мы их покупаем ставим и обслуживаем, и если эти расходы падут на плечи торговых сетей, они существенно вырастут, чем те комиссии, которые они платят сегодня", — разъяснил Греф.

Он подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции с точки зрения инновационности и возможностей бесконтактных платежей.

"Это происходит благодаря иной бизнес-модели, которая существует у нас в стране. Если мы раздадим все эквайринговые устройства в собственность каждому из торговцев, мы потеряем возможность централизованного обновления "софта" и самих устройств. Мы за свой счет за последние пять лет обновляли их несколько раз", — подчеркнул Греф.