Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление американских парламентариев ввести очередные санкции обоснованы желанием вытеснить российские компании с рынка и расчистить там место для компаний США и их продукции, пишут "Известия".

13 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Песков отметил, что подобная политика негативно сказывается на международных организациях, в частности на таких, как Всемирная торговая организация (ВТО).

"За этими эмоциями стоит абсолютно прагматичный напористый торговый подход, иногда граничащий с рэкетирством. Я имею в виду различные положения, направленные на срыв энергопроектов с участием российских компаний, против российских банков", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что от этих русофобских мер прежде всего пострадают находящиеся в плачевном состоянии двусторонние отношения.

Касательно негативного влияния на экономику России, Песков напомнил, что она не первый год находится под санкциями и в этих условиях научилась не только сохранять стабильность, но и расти.

Кроме того, правительством принят ряд мер, которые позволят избежать негативных последствий "от таких рэкетирских нападок", добавил Песков.