Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы инициативу, согласно которой предлагается лишать свободы на 15 лет за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Соответствующий документ опубликован в четверг, 14 февраля, в электронной базе парламента.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются именно организованными преступными группировками (ОПГ).

При этом, как отмечается, благодаря своему положению лидеры преступных сообществ зачастую уходят от уголовной ответственности.

"С учетом этого законопроекта предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 210.1, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии", – говорится в документе.

Согласно инициативе, лидеров ОПГ предлагается лишать свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или части дохода.