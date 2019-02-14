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Сравнили шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах на Украине

, ИА "Амител"
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года
Климкин заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами / Фото: novavlada.info

Климкин заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами / Фото: novavlada.info

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter заявил, что "у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране", чем у российских наблюдателей, сообщает RT.

"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на украинских президентских выборах. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основополагающих принципов", — отметил министр.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена использовать свое право стать участником международного наблюдения за выборами президента на Украине.

К украинским властям также обратился председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, который призвал Киев обеспечить аккредитацию наблюдателей и от России. Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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