Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter заявил, что "у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране", чем у российских наблюдателей, сообщает RT.

Хтось ніяк не заспокоїться щодо 🇷🇺 спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за 🇺🇦 виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до #ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 февраля 2019 г.

"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на украинских президентских выборах. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основополагающих принципов", — отметил министр.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена использовать свое право стать участником международного наблюдения за выборами президента на Украине.

К украинским властям также обратился председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, который призвал Киев обеспечить аккредитацию наблюдателей и от России. Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.