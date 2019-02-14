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Силуанов рассказал о вероятности дефолта в России в случае новых санкций США

, ИА "Амител"
"Вопрос долга, конечно, будет болезнен, конечно, доходности по нашим облигациям могут возрасти", - отметил министр
Силуанов заверил, что никаких дефолтов не предусматривается даже при новых санкциях / Фото: 10pips.ru

Силуанов заверил, что никаких дефолтов не предусматривается даже при новых санкциях / Фото: 10pips.ru

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что Россия подготовила экономическую основу для реакции на возможные санкции США.

"У нас профицитный бюджет на трехлетку, вопрос долга, конечно, он будет болезнен. Конечно, доходности по нашим облигациям могут возрасти, но никаких дефолтов, никакого сокращения бюджета или секвестра не предусматривается даже в случае введения санкций", — рассказал Силуанов.

13 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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