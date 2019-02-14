Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Красноярске

Под завалами дома в Красноярске, где в четверг вечером, 14 февраля, произошел взрыв газа, найдено тело одного погибшего, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек спасены после хлопка газа в доме в Красноярске, двое из них — дети.

Как отмечает РИА Новости, "произошли множественные разрушения стен второго и третьего этажей".

В МВД региона сообщили, что были эвакуированы десять человек. По предварительным данным, в доме находился хостел.